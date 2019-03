Vahur Kollom: väikesed erakonnad peavad vaatama peeglisse

Üks on veel selge. Raha mängib kampaanias suurt rolli. Väiksematele erakondadele on keeruline tasuda ebamõistlikult kõrge kautsjonisumma. Ilma summat tasumata ei saa kandideerida ja negatiivse tulemuse korral jäädakse sellest rahast lihtsalt ilma. Siin paistsid erakonnad olema ühel nõul, et seda olukorda on vaja muuta. Kahtlemata on vaja siin pisut reegleid muuta, et erinevad huvigrupid saaksid paremini kaasatud. Kas aga selleks on olemas poliitiline tahe?