Eesti rühmvõimlejad pääsesid MK-etapil kuue parema sekka

Rütmika neidudele oli see MK-tasemel esimene start meistriklassis, sügisel lõpetasid nad võistlemise juunioride seas. «Õnnestunud esitus, tüdrukud sooritasid nii eelvõistlusel kui finaalis korralikud katsed,» sõnas VK Rütmika Elite Teami treener Maarja Jaanovits. «Meie trumbiks võib pidada Soome tipptegija Antton Laine kiiret ja tehniliselt rasket koreograafiat,» lisas Jaanovits, tõdedes, et kava ideaalseks õnnestumiseks läheb veel aega. «Ent tugev algus Venemaa ja Soome tiimide kõrval on tehtud ja siit saabki ainult paremaks minna,» kinnitas ta.