Eesti Raudtee kaalub Tartu-Peterburi ja Tartu-Moskva liini avamist

Eesti Raudtee arendusjuht Arthur Raichmann ütles BNS-ile, et Eesti Raudtee on küsimust arutanud Vene poolega, kelle hinnangul on reisijate huvi olemasolul Lõuna-Eestit ja Venemaad ühendavate liinide käimalükkamine igati reaalne.