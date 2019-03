Galerii: viimase sekundi värav päästis Tammekale uustulnuka vastu viigipunkti

Tartlaste peatreener Kaido Koppel kinnitas kohtmise järel soccernet.ee ülekandele antud intervjuus, et Maardu südi esitus polnud tema jaoks üllatus ja kindlasti ei mõeldud enne mängu, et tuleb lihtne pärastlõuna. «Neil on kogemuste ja klassiga mängijad, arvan, et nendega ei saa kellelgi väga lihtne olema,» tunnustas Koppel.