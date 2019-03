Galerii: väärikas eas Barbie nukk jääb igavesti nooreks

Mänguasjamuuseumi direktor Triin Vaaro selgitas, et Barbie käib alati ajaga kaasas. Tema nahavärv, pikkus, riided ja juuksemood võivad küll muutuda, kuid see nukk ei saa kunagi vanaks.

Babrie nukkude maaletooja OÜ Rimonne turundusjuht Tiina Karjahärm sõnas, et sellele ikoonilisele nukule ei ole kohane lisada vanusest tulenevat tiitlit. «Ta pole ei preili, ega proua, ta on Matteli kaubamärk, mis on juba 60-aastas inspireerinud tüdrukuid üle terve ilma,» lisas Karjahärm. Ka sõnas ta, et ilmselt mitte kunagi ei anna Mattel välja eaka väljanägemisega Barbiet.

Kuigi Barbie ei vanane, siis aastakümnetega on ta üsna palju muutunud. Kui varasemalt oli Barbie päris inimetsega võrreldes ehk liigagi perfektne, siis nüüd toodab Mattel juba eri pikkuse ja kehavormidega Barbiesid. «Veel sel aastal annab Mattel välja ratastoolis ja jalaproteesiga Barbie,» sõnas Karjahärm. Sellised nukud on vajalikud, et inspireerida ka neid tüdrukuid, kel pole läinud elus nii hästi kui mõnel teisel.

Ka teeb Barbie silmad ette Eestis tuntud hunt Kriimsilmale, kel oli üheksa ametit. Barbiel on neid üle 200. «Barbie käis kuul enne, kui sinna jõudis inimene,» lisas Karjahärm.

Näituse avamisel koos 1,5 aastase tütrega käinud Anne-Mai meenutas, et temal oli lapsena neli Barbie nukku. «Praegu pole neist enam ühtegi minu valduses, sest andsin nad teistele lastele edasi,» sõnas Anne-Mai. Pisitütrele ta veel Babrie nukku ostnud pole, kuid ema on kindel, et see Barbie vaimustus tal tulemata ei jää.

Et Barbiel juba vanust 60, oleks siinkohal paslik välja öelda ka nuku täisnimi: Barbara Millicent Roberts. Barbie on eriline ka seetõttu, et 1959. aastal, mil Mattel esitles New Yorgi mänguasjamessil seda nukku, oli see esimene täiskasvanud naist kujutav nukk. Varasemalt olid kõik nukud kas tüdrukud või poisid.

Lisaks Barbiele on Mänguasjamuuseumis vitriinides ka Barbie peigmees Ken, tema kaks õde Chelsea ja Stacie, tema sõbrad, majad, autod ja lemmikloomad.