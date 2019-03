Marju Lauristin loobub Tartu linnavolikogu kohast tervislikel põhjustel

«Mu töökoormus on viimase poole aasta jooksul kasvanud ning samaaegselt on tekkinud ka probleemid kõrge vererõhuga, seega otsustasin, et millestki tuleb loobuda,» selgitas Lauristin, miks ta enam Tartu linnavolikogu töös kaasa ei löö.

Ta lisas, et ei soovi edaspidi osaleda ka nii öelda konkurentsipoliitikas, ehk loobub ka kandideerimisest. «Nüüd, mil valimised on läbi, on paras aeg tagasi tõmmata, las nooremad tegutsevad.»