Tartu Postimees pälvis ajalehtede liidu kujunduspreemia

Kujunduse autor on Tartu Postimehe disainer Artur Kuus, kes nomineeriti ka kohalike väljaannete visuaalse kommunikatsiooni kategoorias 19. oktoobril ilmunud fotolooga ««Kaseke» kaob koos tänavakunstigaleriiga». Selles kategoorias tuli Kuusil siiski Virumaa Teataja paremust tunnistada, sest parimaks valiti Lääne-Virumaa häälekandjas 6. oktoobril ilmunud fotorohke illustratsiooniga lugu «Stiil on elamise viis, elu on aga teadagi kirju».