Fix tuli esimest korda publiku ette naistepäeval 50 aastat tagasi

Esimese esinemise kohta ajalehes Edasi kuulutust ei ilmunud, küll aga on see lehes 29. märtsil 1969. Fixi eestvedaja Väino Land meenutas, et sügisel 1968 algasid kultuurimajas proovid, kus tema kõrval käisid samuti värsked tudengid Mart Helme ja Mait Eelrand ning aasta varem ülikooli õppima asunud Mart Kuurme. Nn esimene Fix, kuhu kuulus ka Riho Lilje, tuli üheskoos taas publiku ette mullu 17. augustil ansambli 50. aastapäeva tähistaval kontserdil Tartu laululaval.