Jõgeva võõrustab taas Alo Mattiisenile pühendatud muusikapäevi

Üleriigilise noorte vokaalansamblite konkursi kontserdid on vaba sissepääsuga ja neid on oodatud kuulama kõik muusikahuvilised. Ja kuulata tasub neid nii juhendajate säravate ideede kui ka noorte siira musitseerimisrõõmu pärast. Jõgevalt pärit isamaalaulikule Alo Mattiisenile pühendatud muusikapäevade «loomingulisest laborist» on aastate jooksul läbi käinud paljud, kes eesti muusika ja teatri tänast nägu kujundavad, sealhulgas Suure Kõrva liikmed Triin Saarela, Mai Simson, Kaarel Orumägi, Pärt Uusberg ja Märt Avandi.

Võrreldes mullusega on ansambleid tosina võrra vähem. Muusikapäevade peakorraldaja, Jõgevamaa gümnaasiumi muusikaõpetaja Maret Oja arvas, et sellel võib olla mitu põhjust. Laulupeoaastal ei pruugi muusikaõpetajatel ansamblite konkursiks valmistumiseks aega jääda. Juhendajatel võib teatud hetkel ka motivatsioon otsa saada, sest ansamblitega tegeldakse enamasti entusiasmist, sealhulgas tasu saamata. Oma jälje on jätnud ka koolivõrgu uuendused: gümnaasiumide arv on vähenenud ja seetõttu on vähemaks jäänud ka gümnaasiumiastme ansambleid.