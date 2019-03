Maanteeameti liiklusjuhtimiskeskus annab teada, et Laaksaare–Piirissaare jäätee on täna suletud. Jäätee taasavamisest teavitatakse.

Maanteeamet palub kõikidel liiklejatel meeles pidada, et avamata jääteedel on keelatud liigelda, kuna see on eluohtlik.