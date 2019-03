Kätlin Konstabel: mugavusega ei saa meelitada inimesi valimisõigust hindama

Valimisaktiivsuse protsent on vaid number, tegelikult oleks ju oluline see, et inimestele Eesti käekäik päriselt korda läheks. Meeles peab pidama seda lihtsat tõsiasja, et kui keegi investeerib, tahab mõistliku aja jooksul midagi tagasi saada. Me tahame natukestki tootlust, seegi on inimlik. Mõni on kannatlikum ja on nõus aastaid kurtmata panustama, teine on kärsitum. Maksud on üks viis, kuidas me oma riiki panustame ja millega seoses vahel mõtleme, kas riik selle eest meile ikka midagi piisavalt vastu annab. Aga sellest ei piisa. Maksude mõtlematu tõstmine valitsuse poolt inimestes kodanikuks olemise rõõmsat tunnet ei tekita, tekitab pigem trotsi – sest meile ei meeldi, kui meile püütakse «maha müüa» investeerimiskohustust, mille mõttekust pole kas püütudki selgitada või kus meilt eeldatakse suuremat panust, kui meile sobib.