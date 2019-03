Mänguasjamuuseumi näitusel saab näha sadu Barbiesid

Legendaarse Barbie nuku looja Ruth Handler on öelnud: «Minu nägemuses on Barbie alati olnud nukk, kellega mängides saab väike tüdruk võimaluse olla see, kes ta tahab olla.» Seepärast saab sünnipäevapeol lisaks meisterdamisele ja maiustamisele proovida erinevaid ameteid – käia juuksuris, mängida disainerit, pagarit, õpetajat ja isegi muinasjutumaa haldjat. Poiste jaoks on pidupäevaks välja toodud eriti vinge rallirada ning emadele-isadele pakub näitus nostalgilist tagasivaadet lapsepõlvemängudesse.