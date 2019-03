Mehed loovad Tartusse avatud puutöökoja

«Meie eesmärk on teha Tartusse kokkusaamiskoht, mille südameks on puutöökoda,» selgitas Meeste Koja üks asutajaliikmeid Jaanus Libek. «Meeste Koda soovib luua kogukonna töökoja, kus on võimalik täide viia oma ideid mis on suuremad kui lõikelaud või linnupuur, kus on soe, valge ja rahulik ja kuhu mahub korraga tegutsema kaugelt rohkem kui kolm meest,» kirjeldas Libek tulevast töökoda.

Idee iseenest pole uus. Taolised kohad on olemas Austraalias, USA-s, Iirimaal, Inglismaal, Taanis ja mujal maailmas. Shed'e ehk kuure, varjualuseid või küüne on tuhandeid ja sinna on kõik soovijad oodatud oma kätega midagi looma.

«Pikemas perspektiivis on meie sooviks see, et sedalaadi kuure oleks üle Eesti. Muu maailma näitel võib öelda, et kogukonna ühendamisel on sellistel kohtadel täita tänuväärne roll. Ka on austraallaste kogemusel võimalik öelda, et iga dollar, mis sellise kuuri loomissesse on panustatud, on kümme dollarit tagasi toonud,» rääkis Libek.