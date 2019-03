Vähiliit ja õiguskantsler kutsuvad osalema suurel galakontserdil

Galakontserti käigus allkirjastatakse pidulikult maailma vähideklaratsioon, mille olulisemateks eesmärkideks on vähiennetuse ja vähiuuringute toetamine ning vähipatsientide ravivõimaluste kaasajastamine. Deklaratsiooniga on liitunud 116 riiki, Eesti sellega veel ühinenud ei ole.

Kuigi vähk on meie riigis üks peamisi surma põhjuseid, siis praegu ei ole veel Eesti tervishoiupoliitikas kirjeldatud vähispetsiifilisi eesmärke. Vähiliit rõhutab, et plaan vähiga võitlemiseks on igal arenenud riigil. Vähisurmade vähendamiseks on oluline, et riiklikul tasandil tegeletaks kõikide vähihaigust puudutavate aspektidega, eelkõige haiguse ennetamise ja varajase avastamisega, mis aitaks päästa tuhandeid elusid ning säästa miljoneid eurosid raviraha.