Maanteeameti liiklusjuhtimiskeskus annab teada, et Laaksaare–Piirissaare jäätee on avatud täna kell 10 kuni 16, kuid jääteele on lubatud minna ainult kuni 500 kg kaaluvate sõidukitega (lumesaanid, ATVd jne) ning peale- ja mahaminek tuleb registreerida politsei- ja piirivalveametis.

Maanteeamet palub kõikidel liiklejatel meeles pidada, et avamata jääteedel on keelatud liigelda, kuna see on eluohtlik.