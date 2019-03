Mihkel Lees: sotsiaalvaldkonnas on palju muresid, aga on ka lahendusi

Vahel arvatakse, et töö sotsiaalvaldkonnas on omajagu õnnetu: muresid palju, häid lahendusi vähe. Ongi tõsi, et ülesandeid jagub, kuid nende lahendamise nimel pingutatakse iga päev. Lähiaastad toovad sotsiaalvaldkonda mitmeid tegevusi, mis aitavad paljude tartlaste elu tunduvalt paremaks muuta.

Tartu linnaeelarve ja euroraha toel kohandatakse erivajadustega inimeste eluruumide projekti esimeses etapis erivajadustega inimestele sobivaks 42 eluruumi. Projektivoorud kestavad 2023. aastani ja kokku on Tartu inimestel võimalik saada umbes 170 kohandatud kodu. Kohandused on erinevad ning lähtuvad iga inimese vajadustest: mõnel juhul muudetakse sobivamaks WC või vannituba, mõnel juhul korteri või hoone ukseava või paigaldatakse liikumiseks kaldtee.

Hoolimata võimalusest euroraha kasutada pole me linnaeelarves raha kodude kohandamise tarbeks vähendanud. Nii võivad puuetega tartlased lisaks europrojekti voorudele igal ajal esitada enda kodu kohandamiseks taotluse sotsiaal- ja tervishoiuosakonda.

Teine oluline tegevus on koduteenus, mida arendatakse edasi koostöös Kalda päevakeskusega. Kui praegu aitavad hooldustöötajad umbes 400 tartlast, siis koduteenuse arendamise projektiga on kavas selle ja järgmise aasta vältel pakkuda koduteenust veel kuni 200 inimesele. See algatus aitab suurendada ka omastehooldajate võimalusi jääda, naasta või siseneda tööturule, seadmata samal ajal kehvemasse seisu hooldatava igapäevast toimetulekut.

Jõudsalt valmivad ka mitmed erinevate teenuste tarbeks vajalikud hooned. Aasta teises pooles valmivad viis Maarja peremaja, millest igasse saab kodu kümmekond intellektipuudega inimest. Kahe maja sarikapidu on just täna. Sellel sügisel alustab tegevust Rahu tänava peremajutusüksus, et parandada eluasememurega perede iseseisvat toimetulekut. Järgmisel aastal lüüakse kopp maasse, et ehitada Tüve tänavale kaks munitsipaalmaja kokku 56 korteriga, millest 14 on kohandatud spetsiaalselt liikumisraskustega inimestele.

Hooldekodukohtade defitsiidi leevendamist soovib linn alustada kõige keerulisema hooldusvajadusega inimestest. Selleks osaleme projektis eesmärgiga rajada Nõlvaku tänavale sihtasutuse Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus territooriumile 22-kohaline Nõlvaku kodu dementsetele inimestele. Rahastuse saamise otsustab valitsus selle aasta keskel. Lisaks jätkab linn hooldekodukohtade rajamiseks läbirääkimisi erasektoriga.

Tihenenud on koostöö päästeametiga vingumürgituste ennetamisel. Linn ostis kodusid külastavatele sotsiaal- ja tervishoiuosakonna töötajatele kaasas kantavad vingugaasidetektorid, mis annavad kodukülastustel märku, kui mõne maja või korteri õhus on vingugaasi. Spetsialistid annavad info ohu kohta kiiresti edasi päästeametile, kes vaatab küttekeha ohutuse üle.

Inimeste elude hoidmiseks ja päästmiseks on Tartu astunud veel mitmeid vähem või rohkem märgatavaid samme. Koostöös koolimeedikutega on mitmete aastate jooksul õpetatud koolinoortele elustamise põhitõdesid. Koolituse paremale kvaliteedile mõeldes andis linn koolimeedikute kasutusse elustamisnukud. On olnud mitmeid juhtumeid, kus elustamisvõtteid tundvate noorte julge tegutsemine on aidanud päästa inimese elu.

Lisaks on linn paigaldanud elustamisaparaate rahvarohketesse kohtadesse. Eelmisel aastal seati esimene AED elustamisaparaat üles raekoja apteeki, alanud aasta algusest leiab need ka Vanemuise kontserdimajast, Vanemuise teatri suurest majast, ülikooli raamatukogust, turuhoonest, bussijaamast ning Pauluse kirikust. Aparaat on täisautomaatne, juhendab terviserikkega inimese abistajat ning teeb vajaduse korral ka elektrišoki, mille õigeaegsusest oleneb sageli inimese elu.

Aura keskusesse juba 2011. aastal paigaldatud aparaat on aidanud päästa kahe inimese elu. Tuleb tunnustada ka kõiki ettevõtteid, kes on elupäästvad aparaadid endale soetanud.

Jätkuvad mitmed tervise­edendusega seotud tegevused. Sellelgi aastal oodatakse​ noori inimesi noorte tervisekonverentsile ja väärikas vanuses tartlasi eakate terviseolümpiale. Eakatele suunatud uue algatusena alustab eakate kukkumisennetuse programm, mille üks osa on eakatele pakutavad tasakaalutreeningud.

Teeb rõõmu, et enamik Tartu põhikoole on linna toel kaasatud Tartu ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi «Liikuma kutsuva kooli» projekti, mille eesmärk on suurendada laste kehalist aktiivsust ja vähendada istumisaega.

Mitmel juhul on räägitud ka sellest, et sotsiaalvaldkonna töötajad ei saa oma töö eest piisavalt väärilist palka. Sel aastal tõstis Tartu linn tuntavalt ka sellel raskel töölõigul tegutsevate spetsialistide tasu.