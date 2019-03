Kutsevõistlusel näitas oskusi ligi 300 õppurit

«Ma ei uskunud, et üks tavaline koolisisene võistlus võib nii võitluslikuks kujuneda, see on nagu päris sport,» rääkis Nottinghamist pärit tisleriõpilane Richard Williams. Ta lisas, et selliseid võistlusi tema kool ei korralda. Veel imestas Williams selle üle, kui palju on Tartu kutsehariduskeskuses tisleriõpilastel võimalik kasutada erinevaid elektrilisi puutööriistu.