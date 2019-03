Tegijad tutvustavad ERMi toolinäitust

Puiduhoidla külastamine on osalejatele prii, kuid kohtade arv on piiratud (10 kohta). Seetõttu on vajalik eelregistreerimine ERMi kodulehel: www.erm.ee/puiduhoidla-kulastus . Grupp koguneb ERMi A-fuajees.

Näitusel «Toolilugu» on tähelepanu all üks levinum ja olulisem sisustuselement, milleta ei saa läbi ükski ruum. Sajandi jooksul on Eesti arhitektid ja disainerid kavandanud ning valmistanud toole, mis avalikkusele on jäänud üsna nähtamatuks, kuid ilma milleta me ei kujutaks oma disaini kujunemislugu ette. Näitus on loodud koostöös Eesti sisearhitektide liiduga ning jääb avatuks 30. juunini.