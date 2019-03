Jüri Kõre: kes alistab Kartaago?

Käsitlusele tulev teema on rahvuse kestlikkuse kõrval praegu olulisimaid sotsiaalpoliitika küsimusi. Ometi on probleemi keerukuse tõttu järgnev tekst lihtsustatud ja fragmentaarne, keskendudes vaid mõnedele müütidele ja möödarääkimistele. Jutt on Eesti kolmesambalisest pensionikorraldusest.

Õhtulehe küsimusele teise pensionisamba reformimise kavatsuste kohta vastavad Reformi- ja Keskerakond: «Ei kavatse.» (Õhtuleht 5.2) «Ei» kõlab negatiivselt, kuid ühe tähtsaima sotsiaalpoliitika teema eiramine teeb valijate jaoks pildi klaarimaks. Mõne kolumnisti poolt märtsivalimiste järel tõenäoliseks peetav suur koalitsioon tähendaks pikemas perspektiivis pensionikorralduse jaoks kehva tulevikku.

Aga edasi konkreetsemalt. Mis ühist on Taanil, Austraalial, Hollandil, Rootsil, Kanadal? Selle kõrval, et need riigid on jõukuselt maailma tipus? Kui uskuda Austraalia finantsuuringute keskuse arvutatavat pensioniindeksit (Melbourne Mercer Global Pension Index), siis on ka nende riikide kodanike pensionipõlv kõige paremini kindlustatud. OECD andmetel (2017) on Taani pensionifondide maht suhtena SKPsse 209 protsenti, Hollandil 180 protsenti, Rootsil 80 protsenti. Eestil pisut üle 16 protsendi.

Teistest allikatest võib leida pisut teisi arve, kuid suurusjärgud on samad.

Fondide mahtude kõrval pakub loetletud riikidele näilist eelist ka pensionifondide järsult suurem arv. Hollandis näiteks tuhatkond fondi meie paarikümne vastu. Aga sellest paar lõiku hiljem.

Miks pika turumajanduse kogemusega riigid kolme jalaga pensionitaburetti ei armasta ja pigem piirduvad näiliselt kohmakama kahejalgsega?

Iseenesest on kasutatavad pensionimudelid erinevad. See mitmekesisus võib luua mulje, et uurime, analüüsime ja kopeerime «edukamate pensioniriikide» seadusi, sambaid jms ja saamegi praegusest paremad kindlustussüsteemid.

Paraku oleme oma esimese pensionisamba «teise sambakese» (erialakeeles 1b sammas ehk palgaga seotud sambake) saanud just sel moel – kopeerinud sakslastelt. Vist mitte eriti õnnestunult.

Meile tuttav kolmesambaline pensionisüsteem on vähemalt Euroopa Liidus erand, mis on omane Ida-, mitte Lääne-Euroopale. Põhjus on lihtne. 1990. aastatel, kui Ida-Euroopa otsis teeotsa vabamasse ja jõukamasse tulevikku, kaasnesid mõnikord läänepoolsete tasuta nõuannetega teatavad kohustused. Pensionisammastel on küljes üsnagi nähtavad Maailmapanga näpujäljed.

Maailmapank propageerib muuseas viit pensionisammast, igal oma otstarve ja spetsiifika.

Miks pika turumajanduse kogemusega riigid kolme jalaga pensionitaburetti ei armasta ja pigem piirduvad näiliselt kohmakama kahejalgsega? Põhjused on kindlasti erinevad. Alates sellest, et sotsiaalpoliitiliste reformide tegemine on suurtes riikides väikestega võrreldes märksa keerukam. Kuni selleni, et seadusandja sunniga loodud teisele sambale on leitud alternatiiv näiteks hoopis suuremat vabadust sisaldava tööpensioni vms kujul.

Eks üle lahe töötavate eesti inimeste üsnagi väärikas pensionipõlv kujune samuti mitte esimese samba, vaid just tööpensionide abiga.

Aga pisut sammaste otstarbest. Juba mainitud Maailmapanga käsitluses on järjekorranumbritega 0 ja I tähistatud sambad mõeldud eakatele kodanikele baassissetuleku kindlustamiseks.