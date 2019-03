Kuldse tammeoksa pälvisid akadeemik, võimleja ja ettevõtja

Teenetemärk kannab nime Kuldne Tammeoks ning sellega tõstetakse esile inimesi, kes on pika aja jooksul kaasa aidanud Tartumaa arengule, majandusele, kultuurile, elukeskkonnale ja inimeste heaolule.

Universumi uurija

Nii on akadeemik Jaan Einasto ülemaailmselt tuntud ja tunnustatud teadlane, kelle töökohaks on olnud Tõraveres paiknev Tartu Observatoorium alates selle rajamisest ning enne seda Tartu Tähetorn.

Tunnustuse võtab vastu Jaan Einasto. FOTO: Rein Toom

Jaan Einasto kosmoloogiaalased tööd tumeainest ja Universumi suureskaalalisest struktuurist on viinud Tartu observatooriumi maailma teaduskaardile ning on võimaldanud sel kujuneda rahvusvaheliselt tunnustatud teaduskeskuseks kosmoloogiliste uuringute alal, samuti populaarseks ekskursioonide ning koolide aktiivõppeprogrammide toimumispaigaks. Jaan Einasto on ka ise olnud aktiivne teaduse populariseerija.

Oma üheksatkümmet eluaastat märkamata jätkab Jaan Einasto aktiivset teadustegevust ning on Eesti Teaduste Akadeemia liige. Tema auks on nimetatud väikeplaneet «11577 Einasto».

Võimlemisentusiast

Sirje Eomõis on võimlemise juures olnud enam kui 65 aastat. Alustas Tartu spordikoolis. Võistles 1959–1967 Eesti koondises ning ta on võitnud naisvõimlemises mitmeid medaleid. Pärast aktiivset sportlaskarjääri jätkas treenerina, on treener tänaseni.

Tunnustuse võtab vastu Sirje Eomõis. FOTO: Rein Toom

1990. aastal asutas võimlemisklubi Rütmika, mis on olnud Eesti võimlemismaastikul üks edukamaid, eriti rühmvõimlemises. Lisaks treeneritööle on Sirje Eomõis tegutsenud ka kohtunikuna. Ta on valitud Eesti Spordiseltsi Kalev auliikmeks, ja olnud Kalevi parim võimlemistreener. Ta on Tartu võimlemispeo traditsiooni taaselustaja, tänavu toimub juba VIII Tartu võimlemispidu.

Hea kogukonnaliige

Jaanus Peri on osaühingu Rõngu Pagar omanik ja tegevjuht.

Tunnustuse võtab vastu Jaanus Peri. FOTO: Rein Toom

Rõngu Pagar on perefirma, mis on viimastel aastatel teinud arenguhüppe, mille mõju ulatub ka maakonnast kaugemale.

Kuldne tammeoks. FOTO: Rein Toom

Rõngu Pagari pere on alati nõu ja jõuga aitamas kohalike ettevõtmistes, nad on aastaid toetanud piirkonna kultuuri- ja spordisündmusi.

Jaanus Peri ise on aktiivne kogukonna liige ja Rõngu Vabatahtliku Päästeseltsi liige, eestvedaja ja toetaja.