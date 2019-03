Tartu kunstimaja uueks residendiks sai Marko Mäetamm

Marko Mäetamm (snd 1965) on õppinud Eesti kunstiakadeemias graafikat ning on olnud ka kooli vabade kunstide teaduskonna dekaan. Tal on toimunud arvukalt isikunäituseid Eestis ja väljaspool, muuhulgas Tallinna kunstihoones (2018) ja Kumus (2015). Kahel korral on ta esindanud Eestit Veneetsia biennaalil (2003 koos Kaido Olega ja 2007). Kuigi Mäetamm on aastaid esinenud koos Kursi koolkonnaga, toimus tema seni ainuke isikunäitus Tartus 1997. aastal Obu galeriis.