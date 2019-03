Anti Saarepuu: ka mulle võib karistus tulla

Enda sõnul rohkem kui kohutava nädala selja taha jätnud Saarepuu tõdes, et praegu on raske öelda, kuida asjad edasi hargnevad, kuid nagu talle oli öelnud üks dopingupatustest, Karel Tammjärv, peaks uurimine kestma paar kuud, mille järel peaks selguma ka sportlastele määratavad karistused ja sanktsioonid.

Ühtlasi kinnitas Saarepuu, et on jätkuvalt ametis Eesti murdmaasuusakoondise peatreenerina ning vaatamata läbi elatule ei kiirusta vastu võtma otsust, et treeneritööle joon alla tõmmata. Samuti kordas Saarepuu varemgi öeldut, et kõik tema enda saavutused sportlasena on tulnud keelatud ainete abita.