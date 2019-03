Tartu ülikool kingib rahvusülikooli 100. aastapäeval Eesti koolidele 100 loengut

Tartu ülikooli õppeprorektor Aune Valk ütles, et kõiki Eesti piirkondi hõlmava loengusarja korraldab ülikool esimest korda. Ta tõdes, et kuigi Tartu ülikooli teaduskool on üldhariduskoolidele loenguid korraldanud ka varem, ei jõua need tavaliselt maakonnakeskustest kaugemale.

«Rahvusülikooli juubeliaastal tahame levitada teaduslikku maailmapilti ja tutvustada ülikooli tegemisi laiemalt,» selgitas Valk. Ta lisas, et teaduskooliga võib arutada ka seda, kui loengule soovitakse peale kooliõpilaste kutsuda ka teisi kohalikke inimesi.

«Koolidele on see suurepärane võimalus oma õpet rikastada. Õpilastele pakuvad meie loengud kindlasti uusi, silmaringi avardavaid teadmisi, sest saadame nende ette oma parimad õppejõud. Usun, et kõik see toob ülikooli õpilastele lähemale ja võib-olla muudab see ka mõne noore maailmavaadet või karjäärivalikuid,» avaldas Valk lootust.

Kevadsemestril on koolidel võimalik valida 20 loengu vahel kõikidest ülikooli valdkondadest, loenguteemade nimekirja täiendatakse pidevalt. Ettekandeid peavad oma ala tipud, näiteks meediauuringute professor Andra Siibak, tervisedenduse dotsent Kersti Pärna, geoloogia teadur Päärn Paiste, suulise keele teadur Andriela Rääbis ja geoloogia vanemteadur Oive Tinn, samuti mitu silmapaistvat kraadiõppurit. Paljud õppejõud on valmis külastama ükskõik millist Eesti paika või esinema koguni viis-kuus korda, kui nad näevad, et teema pakub huvi ja paneb õpilaste silmad särama.

Tartu ülikooli teaduskooli teaduse populariseerimise peaspetsialist Marek Järvik kinnitas, et ülikooli loengute vastu tunnevad huvi nii suured linnakoolid kui ka pisikesed maakoolid ja koostöötahe on tugev.

«Ühe eredaima näitena nimetaksin Lääne-Virumaal asuvat Vasta kooli, mille personal on valmis minema meie õppejõule Rakverre vastu, et viia ta kooli, kuhu ühissõidukitega on keeruline jõuda,» kirjeldas Järvik.