USA erukindralleitnant räägib Tartus Euroopa julgeolekuprobleemidest

Erukindralleitnant Hodges peab loengu Johan Skytte poliitikauuringute instituudi ainekursuse «Võim rahvusvahelises poliitikas» raames. Aine vastutav õppejõud Eoin Micheál McNamara usub, et alles hiljuti aktiivsest teenistusest lahkunud Hodgesil on väärt ideid, kuidas Eesti kaitsesüsteemi veelgi tugevdada ja koostööd NATO liitlastega tõhustada. «Ben Hodges on olnud üks peamistest NATO poliitika suunajatest, sest ta oli 2014. aasta lõpust 2017. aastani USA sõjaväe Euroopa ülem,» lisas McNamara.