Oscari-filmi tšellisti prototüüp Jüri Täht: «Roheline raamat» võimendab rassilist eristamist

Ühte asja teab Jüri kindlalt, et Don vihkas seda, kui keegi teda jazz-muusikuks nimetas. Trios pidid nad seetõttu alati kontsertidel esinema sel moel, et noodipuldid olid neile ette pandud. Kuigi nad noodilehti sageli ei kasutanud, pidid nad teesklema, sest jazz-muusikud ju improviseerivad ja noodist ei mängi.

Don Shirley ütles oma pillimeestele selle kohta alati, et ta ei ole jazz-muusik, vaid american muusik. Nagu Jüri kommenteerib, on see tegelikult ka tõsi, et ta leiutas oma stiili, mis ei kuulugi ühtegi kategooriasse. Ei ole ta jazz’i, bluusi ega ka klassikalise muusika kunstnik, sest ta segas neid stiile ka spirituaalse ja popmuusikaga. Don rääkis alati oma kontsertidel pärast vaheaega toimunud väikeses sissejuhatuses, et tema mängib Ameerika muusikat ning tutvustas oma stiili ka kuulajaskonnale. Igatahes oli ta muusikaline geenius!

Esialgu oli trio niinimetatud kodubaas New Yorgi Hickory House’i baar. Pärast seda, kui Don sõlmis lepingu Columbia Artistsi esindajatega, asus trio kontserttuuridele. Esinemas käidi muu hulgas nii lõunaosariikides kui ka Kanadas. Don sõitis alati autojuhi ja musta Cadillaciga, Jüri ja Ken üürisid mingi täiesti tavalise suuremat sorti auto, kuhu nende pillid ära mahtusid. Jüri mäletab, et korra oli neil autoks Oldsmobil ja teisel korral Plymouth.

Pärast filmi «Green Book» kinolinale jõudmist on tekkinud suur arutelulaine. Mõnda olukorda oskab Jüri siiski kommenteerida. Näiteks politseijuhtumit, mille tagajärjel mehed vangi sattusid. Jüri ei usu, et see aset leidis, sest siis oleksid trio pillimehed midagi ju kuulnud. Seda, et neid võidi teel kinni pidada, Jüri ei imesta, sest Georgia osariigis kindlasti taheti teada, miks musta nahavärviga mees istub tagapingil ja valgenahaline on juhina roolis.

Seda teab Jüri kindlalt, et kontsertidel ei pidanud alati olema Steinway klaver, mängiti igasugustel. Jüri mäletab, kuidas neil jäi tõesti ühel korral kontsert ära, sest kontserdipaigas Nebraskas oli klaver halvas seisus ning mitte kuskilt ei leitud teist. Don keeldus mängimast, sest klaveri klahvid ei töötanud, mitte seepärast, et see ei olnud Steinway.

Rassilist eristamist sel ajal veel oli, aga filmis oli teema mõneti võimendatud. Isegi Lõunas tuuritamisel ei pannud Jüri tähele, et kuskil oleks olnud silte, et ainult valgetele või ainult mustadele.

Samas on Jüri valgenahaline ning kompanii valis ise hotellid välja ja majutas pillimehi ning nad lihtsalt ei sattunud ainult mustanahalistele mõeldud asutustesse.

Tšellist Jüri Täht hoiab alles üht oma lemmikpilli, kuigi praegu ta enam ei mängi. Esimest korda pani ta tšello helisema 17. septembril 1936 Viljandis, oma viimase poognatõmbe kutselise tšellistina tegi ta 18. mail 1986 New Yorgi Carnegie Hallis Don Shirley trios. FOTO: Kristjan Teedema

Miks tehti Jüri filmis venelaseks? Sellega seoses meenus Jürile vahejuhtum, kui ta oli just tulnud oma tšelloga Carnegie Halli katusekorterist Doni juurest proovist. Kui Jüri oli lifti astunud, silmitses üks armas vanaproua teda uurivalt ja küsis: «Rostropovitš?» (Maailmakuulsa Vene tšellisti ja heliloojaga on Jüril tegelikult sarnasus olemas küll.)

No eks Jüri nägi siis venelase moodi välja ka, aga kui su nimi on juba Juri, sest Ameerikas täpitähti ei ole, siis ega keegi ei vaevu uurima, kes sa oled ja mis keelt räägid – ameeriklaste jaoks kõik ühed Ida-Euroopa riigid.