Huvilistel avaneb võimalus Väike-Anne kanalil tegutseda

Konkursi eesmärk on anda Ihaste tee 7b kinnistu, sealhulgas Väike-Anne kanal osaliselt kasutusse hooajaliseks sportlikuks ettevõtluseks. Huviline saab maa kasutusse kuni viieks aastaks. Maa ja ka kanali veepinna kasutustasu on euro ruutmeetri eest aastas, kuid mitte vähem kui 110 eurot. Ühtegi ehitist-rajatist peale paadisilla kinnituse pole Väike-Anne kanali äärsel maal lubatud püstitada, küll tohib seal veele rajatisi teha.

Muutused on tulemas ka Anne kanali ääres, seal aastaid jäätiseputkat pidanud rentnik ei soovi enam tööd jätkata. Peagi kuulutabki linnavalitus seal endise jäätiseputka lähedal välja 30-ruutmeetrise maatüki üürile andmise enampakkumise. Maa on mõeldud toitlustusteenuse pakkumiseks tarviliku kioski rajamiseks. Enampakkumisel on maa aastase üürihinna alghind 600 eurot.