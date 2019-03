Spordiarst Toomas Karu: Veerpalu treeningutes polnud dopingust juttugi

4. märtsi õhtul tunnistas murdmaasuusataja Algo Kärp, et ka tema sai treener Mati Alaverilt 2016. aastal dopinguarsti Mark Schmidti kontakti. Peale selle teatas Austria kriminaal­uurija Dieter Csefan Austria meediale, et tõenäoliselt tuleb päevavalgele veel dopingupetiseid. Praktiseeriv spordiarst ja emeriitprofessor Toomas Karu nentis, et doping tuli spordimaailmas rohkem jutuks pärast Mehhiko olümpiamänge 1968. aastal.