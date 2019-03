90-aastane Kalju Konsin luuletab uues värsivihikus ka valimistest

Tartlasest etnoloog Kalju Konsin (90) sai möödunud nädalal trükist oma luulekogu «Memento vivere» (ladina keeles «ära unusta elada» ehk «mõtle elamisele»), milles on 24 lehekülge ja mis on järjekorras tema 17. värsivihik. Selles on luuletusi elamisest ja keelest, rahvuslikest vöökirjadest ja värvidest, Kanaaride jaanuarist ja Eesti veebruarist ning veel paljudest asjadest ja nähtustest autori ümber.