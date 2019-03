Urmas Klaas Tartu Postimehe raadiosaates: soovin kindlasti osaleda koalitsioonikõnelustel

Teises pooles vastas Rannar Raba usutlusele Tartus oodatult kõige populaarsemaks kandidaadiks osutunud linnapea Urmas Klaas. Ta tunnistas, et on valmis kaaluma ministriks asumist, ent keeldus otsesõnu nimetamast, millist portfelli ta enda käes kõige parema meelega näeks. «Kindlasti soovin osaleda koalitsioonikõnelustel, et Tartule olulised teemad oleks kenasti kajastatud,» lausus Klaas.