Mustkunstnik päästab Musta Kasti lavastuses küülikud

Mustkunstnik avastab ühel hommikul ärgates üllatusega, et talle kümme aastat kodu ja tööd pakkunud tsirkusetelk on varastatud. Uut elusihti seades päästab ta karusnahafarmist viis küülikut ning satub seejärel silmitsi paljude olukordade ja tegelastega.

Lavastuses panevad näitlejad elama nukud ja kehastuvad ka 17 tegelaseks. Lavastus kutsub kõiki märkama nõrgemaid enda ümber ning julgustab käima oma rada, et leida hingerahu ja maagiat ka igapäevaelust.

Piret Raua raamatu on dramatiseerinud lavastaja Kaija M Kalvet. Lavastuse kunstnik on Inga Vares, valguskujundaja Karl Marken ning nukud meisterdanud An-Liis Amur. Helilooja on Ardo Ran Varres, vaatajate ette tulevad Agur Seim, Jaanika Tammaru, Karl Edgar Tammi ja Siim Angerpikk.