Tartu kultusbaari omanik kinnitab: natsitervitusi karjunud Ruuben Kaalep pole nende juurde teretulnud

«Keeld oli ajendatud asjaolust, et purjus olekus Kaalep tülitas kliente, ülistas Natsi-Saksamaa vaateid ja juhti, karjus natsitervitusi «Sieg Heil» ja «Heil Hitler»,» seisab Pizzolante saadetud avalduses.

Ta jätkab, et hoolimata algsest lühiajalisest külastuskeelust on Kaalep hiljem korduvalt salaja baari sisenenud ning huligaanitsenud, sealhulgas kleepinud WCde seintele ja mujale hulgaliselt EKRE reklaamkleepse, mida baari töötajaskond on pidanud suure vaevaga eemaldama.