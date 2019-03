Elva linnasüdames algasid suured rekonstrueerimistööd

Vallaarhitekt Jaanika Saar ütles, et tänava uuendatakse rekonstrueerimisega ka alleepuud ning praegused puud tuli kahjuks eemaldada. «Dendroloogiline hinnang näitas, et paljud puud on haigusnähtudega, peale selle on neid varasemalt ebaõnnestunult võralõikusega korrigeeritud ning mitmed neist on saanud mehaanilisi vigastusi,» märkis Saar.