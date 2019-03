Linn võtab Tamme staadioni amortiseerunud kunstmuruväljaku viimaks käsile

Ehitustööde teostamise eeldatav aeg on 15. aprillist 15. juulini ning tööd alustatakse vahetult pärast Hillar Otto mälestusturniiri lõppu. Raha hankelepingu täitmiseks on ette nähtud 2019.aasta investeeringute eelarvest ja puuduolevad vahendid on linnavarade osakond taotlenud esimesest lisaeelarvest.

Tamme staadioni praegune kunstmuru rulliti maha üheksa aasta eest. Kuigi kunstmuruväljaku eluiga võib heade tingimuste korral ollagi kümmekond aastat, siis Tamme väljaku kiirele väsimisele on lisaks paratamatule talvisele hooldusele kaasa aidanud see, et kunstmuru on aastate jooksul saanud väga korralikult vatti – näiteks 2015. aastal, kui Annelinna kunstmuruväljak oli rekonstrueerimisel ning Sepa jalgpallikeskuse valmimiseni oli jäänud veel aasta, polnud sugugi harukordne, kui Tamme väljakul treenis korraga sadakond jalgpallurit. Standardite kohaselt võiks platsil toimetada korraga maksimaalselt kuni 40 vutimeest.