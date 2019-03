Heauskne kodanik hoiatab Tartus tegutsevate kilemantlites kelmide eest

Anonüümsust soovinud naine kirjutas toimetusele, et Tartus tegutseb petistepaar, kellele on raha loovutanud mitmedki inimesed. Naise sõnul on talle teada olevad juhtumid aset leidnud kesklinnas ja Tamme staadioni kandis.

«Eile õhtul Rüütli tänaval aitasin rahaga keskealist paari (mõlemad mustades kilemantlites ja prillidega), kes olid enda sõnutsi oma rahakoti jätnud poja auto peale ja ei saanud nüüd Tartust tagasi Keilasse. Lisaks oli naine kukkunud surnuaias jne, jne,» kirjutas heauskne kodanik. «Mul oli kiire ja uskusin sinisilmselt, et tegemist on abivajajatega. Loomulikult näitas naine mulle oma ID kaarti (hämaras oleks see võinud ka minu ID kaart olla), lubati raha kohe tagasi kanda jne. Juba veidi aega hiljem, kui mu aju nende juttu analüüsis, sain aru, et olen ikka kergeusklik küll. Loodan, et rohkem tartlasi õnge ei lähe.»