Kuidas trollid märtsi tervitavad

Pille Tammela õppis ja maalis üheksakümnendatel Norras, kust ta trollipisiku sai, ja nüüd need kujuteldava maailma tegelased inspireerivad teda aina ja aina.

Trollid võivad esmapilgul paista vaid naiivsete muinasjututegelastena. Nad pelgavad päevavalgust, neil on suurevõitu ninad ja kõrvad ning hõredad hambad. Trollidelon vaid neli sõrme ja varvast.

Kuid kui neid tegelasi tähelepanelikult silmitseda, saab selgeks, et miski inimlik ei ole neile võõras. Ei rõõm ega mure, ei töökus, tarkus ega mängulust, ei kurbus ega väsimus.

Gildi galerii märtsikuisel väljapanekul on palju uusi pilte, mis pärit 2019. aasta trollikalendrist.

Seinalt leiab stseeni, kuidas kaks trollilast jääkaane alt vabanenud vees männikoorest laevukesi ujutavad, tagaplaanil vanaema, kes muiates nende tegevust jälgib. Laevukeste vetes ujutamine on see, mis just märtsikuule kohane.