Kallas vastas: «See on täiesti mõttetu raha raiskamine. Kui võtta ette uuringud, siis nende protsent, kelle mured tasuta sõit lahendab, on väga väike. Pigem on probleem selles, et inimesed ei saa neile vajalikul ajal neile vajalikku kohta ja pärast tagasi. Nüüd on see tänu riigi tasutud transpordile veel hullemaks läinud – piletit ette osta ei saa ja keegi ei või teada, kas ta ikka bussi mahub. Seega selle me lõpetaksime ära ja kaaluksime liinivõrgu korrastamist.»