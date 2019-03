Tõnis Lukas: ei ole nii, et ühe erakonna valijad on kuidagi halvemad

«Olen saanud ka tunduvalt rohkem hääli, aga see on suurusjärk, kus olen riigikogu valimistel ka varem olnud. Alla 2000 hääle oleks olnud liiga vähe, üle 3000 ootamatu edu,» ütles Lukas.

Kommenteerides kunagise suure valijamenuga erakonnakaaslase, nüüd Eesti 200 Tartu esinumbrina kandideerinud Margus Tsahkna põrumist, ütles Lukas, et valijad ei ole kinnistatud ühegi inimese külge.

«Tsahkna hea tulemus eelmisel korral oli seotud ka sellega, et teisi nii tugevaid ei olnud nimekirjas, praegu oli meil väga tugev kolmik. Need hääled jäid erakonnale,» ütles Lukas. «Olen öelnud, et kui Isamaa teeb, mis tema kohus, ja annab rahvale kindluse, et isamaalisus on olemas, isamaad ja emakeelt kaitstakse, siis ta ka saab, mis tema õigus - valijate hääled ja toetus. Sama on ka teistega. Reformierakonnal oli üldine foon hea, see väljendus ka Tartus. Kui rääkida Tsahknast, siis Eesti 200 üldine foon oli kehv ja see väljendus ka Tartus.»

Lukas ütles, et EKRE tugev tulemus pole põhjus muretsemiseks. «Muretseda ei ole vaja, kui suur osa kodanikest meelsust avaldab. Ei ole nii, et ühe erakonna valijad on kuidagi halvemad,» ütles Lukas. «Eesti tuleviku nimel oleks vaja rõõmsamat ja lahedamat rahvuslust, et see kaikamehe kuvand ei ehmataks ega ajaks inimesi rahvuslike ideede juurest eemale.»

Lukas rääkis veel, et Reformierakonna suure ülekaaluga võit oli talle üllatav, nagu ka see et mitmed karismaatilised tippkandidaadid läksid alt. Aga Lukase meelest on selgitus mitmel puhul, et kui inimese kuvand ja erakonna kuvand ei läinud kokku, siis see juhtub: «Kristina Kallas surus läbi oma sõnumi, mis kogu erakonna valimiseduks jäi kitsaks. Ühe teema, eestlaste–venelaste läbikäimise teemaga allutas kogu erakonna oma näole.»

«Indrek Tarandi toetus ei ole tema vääriline, vaadata, millist rahva toetust on ta seni nautinud,» jätkas Lukas. «Sotside ridades ei olnud tema kuvand erakonna kuvandiga kooskõlas.»