Miks pääses Ruuben Kaalep 566 häälega Tartust riigikokku, kui samas nimekirjas neli korda rohkem hääli kogunud Indrek Särg jäi välja?

«Hea on teada, et rahva arvates peaksin ma riigikogus olema,» märkis Särg valimiste järgsel hommikul. «Kui aga seadus on teistsugune ega arvesta rahva arvamusega, siis praegu lihtsalt on nii,» lisas ta.

Särje arvates oleks õigem, kui kandidaadid saaks parlamenti neile antud häälte põhjal. «Sellisel juhul oleks ma praegu riigikogus sees ja kogutud häälte alusel 55. kohal. Aga kindlasti on minul parem Tartus ringi käia nii, et inimesed küsivad, miks ikkagi Särg riigikogus ei ole ja miks Kaalep on. See positsioon on kindlasti mulle meeldivam,» arutles ta.