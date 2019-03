Peeter Ernitsa ettekuulutus: uskuge mind, nelja aasta jooksul jõuab EKRE valitsusse

Ernits rõhutas, et Reformierakond küll võitis valimised, kuid 34 kohaga pole võimalik riiki valitseda. Ta tuletas meelde, et ka varem on teised erakonnad valimiste võitja vastu seljad kokku pannud ning ise valitsuse moodustanud. «Ma ei välista, et see ka sel korral nii läheb,» märkis Ernits ning väitis üsna kindlalt, et EKRE jõuab järgmise nelja aasta jooksul valitsusse.