Linnapea Urmas Klaas ei lähe riigikokku, kuid mängib mõttega ministrikohast

Klaas tahab enda sõnul edasist kavandades silmas pidada just Tartu huvisid. «Tunnen, et saan ja pean neid huve teenima linnapeana. Aga kui pannakse kokku valitsust, siis hinnatakse ka ülesandeid ümber. Kõige parem oleks, kui valitsuses oleks tartlasi – see on tähtis – ja et oleks hea koostöö nende tartlaste vahel, kes töötavad valitsuses, parlamendis ning siin, linnavolikogus ja -valitsuses. Pilt peab hästi kokku tulema ja seda tervikpilti ma kavatsen ka hoolega vaadata,» lausus ta.