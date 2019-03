Maanteeameti liiklusjuhtimiskeskus annab teada, et seoses jääl teostatavate töödega on Laaksaare–Piirissaare jäätee on tänasel päeval suletud. Jäätee taasavamisest teavitatakse.

Maanteeamet palub kõikidel liiklejatel meeles pidada, et avamata jääteedel on keelatud liigelda, kuna see on eluohtlik.