Anneli Kannus: teeme Tartu tervemaks

Pargid raudtee äärde ja kui üle jää-lume-vee ohutult kohale jõuad, siis keegi ikka pritsib su ukse ees märjaks. Või kui soovid minna uude ja meeldivasse GMP kohvikusse kesklinnas, siis kuidas sinna pääseda, kui liigud abivahendiga?

Tahame olla terve Tartu. Toetame sporti – olgu selleks siis jooks, jalgratas, ralli või suusatamine, aga kõnniteed on jääs ning EMO umbes. Mis hullem? Lumerohkel ajal lund ära ei vea ning seetõttu mõlgime autosid ning turnime lume-jäähunnikutel ja saame lompidest kastetud. Mis veelgi hullem? Tuul on nii tugev, et juba praegu hingame sisse saasta, mis lumest välja sulab. Liivatolmust on kahjuks saanud Tartu kevade sümbol. Ehk annab seda muuta?

Viirused on sel aastal vinged ja neid on palju. Mõned inimesed on neile tundlikumad kui teised. Just seepärast kannan minagi kauplustes käies maski. Muidugi on seda hea kanda ka Tartu liivatormis tänavatel liikudes. Aga kas on täitsa normaalne, kui lapsed vaatavad ja täiskasvanute käest küsivad, miks see tädi maski kannab? Täitsa tobe tunne tekib, kui täiskasvanud jõllitavad nii, et põrkavad vastu puud. Kiidan tõsiselt Tartu kaubamaja meeskonda, kus teenindajatel ei tõuse kulmukarv ega teki eemale tõmbumise efekti, kui nad maskis klienti näevad.

Kallis kaaslinlane, alati ei pea liftis maskiga inimest nähes kartma. Vastupidi, ehk peaksid ka ise maski kandma? Näiteks siis, kui tunned, et oled vist haigestumas, või siis selleks, et ennast haigestumise eest kaitsta. Need, kes julgevad end kaitsta maskis ringi liikudes ja seega eristuda, teevad seda eelkõige oma tervise huvides. Erisused rikastavad. Me ei tea kunagi, kes on pealtnäha terve, aga tegelikult juba jagab lahkelt mõnd viirust. Mõni pidev köhija võib seevastu olla täiesti nakkusvaba.

Ära lase teisel inimesel enda peale köhida ja ära aevasta ka ise teiste peale. Eriti viiruste perioodil väldi isegi tuttavate tervituseks kallistamist. Ning mõtle – kui oled viiruse saanud ning pead ringi liikuma, näiteks perearsti juurde suundudes, ehk julged maski ette panna?

Tartu avalikud asutused võiksid uuendusele mõelda: lisage töötajate ja klientide huvides oma tualettruumidesse seebidosaatori kõrvale ka käte desinfitseerimise vahend. Saate vähem haiguspäevi ja seega vähem kaotatud töötunde.

Käte õiges pesemises on vägi võitluses viiruste vastu. Lubage inimestel tegutseda kodukontoris, et mitte nakatada teisi. Vastutustundetu on käia tööl, kui tead, et oled haige või haigeks jäämas. Tööd annab pea alati ümber korraldada ning saadav kahju on kõigile väiksem, kui haigestuv inimene kodus paar päeva kosub.