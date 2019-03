Tšello on kõige ilusam muusikaline instrument, tšello kõlab ja elab, ütleb Olja Raudonen, kes on tuntud nii sooloesineja kui ka kammermuusiku ning Vanemuise orkestri tšellistina. Tšello heliseb inimhäälega kõige sarnasemalt ning seepärast võib arvata, et pillil on ka hing. Seda, et tšellol on hing, usub Olja Raudonen siiralt ning just seepärast kutsub ta 6. märtsi õhtul publikut Tartu raekoja saali kontserdile, mis kannab pealkirja «Tšellisti portree».