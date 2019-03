Tänased valimised võisid väikestes jaoskondades jääda viimasteks

Jõgeva valla väikseima valijate arvuga jaoskond asub Kuremaa aleviku lasteaed-algkoolis, kus oma hääle sai riigikogu valimistel eile anda 417 valijat. Et riigi valimisteenistus on andnud omavalitsustele soovituse moodustada valimisjaoskond piirkonnas, kus valijaid on vähemalt tuhat, võisid eilsed valimised jääda Kuremaa aleviku jaoskonnas viimasteks.