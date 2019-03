Valla väiksemas valimisjaoskonnast küsitakse endiselt apelsine ja viinereid

Kuremaa valimiskomisjoni liikmed muhelesid, et mõned valijad on muuhulgas ikka küsinud, et kas viinereid ja apelsine ei antagi. Ka kohalik mees Vambola Väljaots meenutas, et vanasti, ehk Nõukogude Liidu võimu ajal veeti neid Kuremaalt Laiusele valima ning valimised olid kogu selle ettevõtmise juures kõige vähemtähtsam osa.