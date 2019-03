Artur Kuus hakkas eelmisel aastal suhtlusmeedias postitama tähemärke, mida seni ei ole eesti keeles tarvitatud, kuid mille järele on kohati olnud karjuv vajadus. Näiteks hämmeldustäht, mille välises kujus on ühendatud H ja M-i parimad omadused, või tugev R, nagu see on kunstnik Jüri Arraku perekonnanimes. Nüüd on saanud neist Tartu ülikooli raamatukokku näitus "Kõigi tähtede ema".