Noored kummutasid turvakodudega seotud eelarvamusi

«Paljud asjad, mis meie elus on, veavad meid alt, aga see laul räägib, et loodetavasti on meie kõigi elus neid inimesi, kelle peale saame igal ajal loota. See turvakodu võiks ka olla koht, mille peale saab alati lootma jääda. Kui elus on raske, on turvakodu alati olemas,» rääkis Levi-Viinalass.