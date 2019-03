Vahur Kollom: Kas reiting on demokraatia mõõdupuu?

Vähe sellest, et ligipääs on piiratud, levitatakse ühiskonnas veel infot, et sinu hääl on raisatud, kui annad selle just nendele väikestele erakondadele. Seda levitatakse väga jõuliselt ja selles peegeldub selge hirm, et kuskil lõigatakse läbi mingi ülimalt oluline toiduahel. Nagu võetakse emal käest toiduga lusikas, mis on ulatatud lapse suunas. Mis sellest, et lapsel ja ka lastelastel on juba ammu kõht kenasti täis söödetud. Aga psühholoogiliselt mõjub ju fakt ülimalt hästi.