Arhitekt Peeter Pere: pooled erakonnad toetavad kvaliteetse elukeskkonna loomist

Allesjäänud viie erakonna lubadused on võrdlemisi üldsõnalised, aga siiski lootust andvad. Näiteks lubavad nad tugevdada kompetentsi ruumiloome alal. Mida see sisuliselt tähendab, peab näitama ilmselt valimistejärgne aeg.

Esikliberaalid Reformierakonnast on elukeskkonna temaatikat puudutanud oma programmis kolme lause ja ühe lubadusega. Programm «Loodus linna» on kindlasti võrratu algatus, kuid mida see endas kätkeb? On ju Eesti linnad üldiselt tuntud parkiderikkana, kuid tegelikud elukeskkonna probleemid paiknevad kusagil mujal.