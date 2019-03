Erakonnaliidrite ennustus: valimised võidab riigis Keskerakond, Tartus Reformierakond

Keskerakonna Tartu piirkonnas esimees Aadu Must ennustas valimiste võitu oma erakonnale ja pakkus, et uues Riigikogus saadakse 33kohta. Sama meelt oli Isamaa Tartu piirkonna juht Kaspar Kokk, kuid tema ennustuse järgi on Keskerakonnal võitjana 29 kohta. Ka Indrek Särg, EKRE Tartu ringkonna juht, ennustas võitu Keskerakonnale, aga 26 parlamendikohaga.